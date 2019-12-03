Советник премьера Голик презентовал книгу, которая поможет чиновникам работать на результат

В субботу, 30 ноября, в Киеве состоялась презентация книги советника премьер-министра Украины Юрия Голика «Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления».

По словам автора, книга рассказывает о работе команды Валентина Резниченко, которая стала самой успешной региональной командой в Украине за годы Независимости.

«Не секрет, что команда Резниченко сделала больше, чем любая другая область страны. Без преувеличения мы были самыми успешными региональными государственными менеджерами. Поэтому мы решили, что обязаны поделиться нашим опытом — это должно помочь всем, кто хочет давать физически осязаемый результат. Теперь каждый чиновник может прочитать эту книгу и понять, что делать и как делать», — сказал Голик во время презентации.

Он сообщил, что когда их команда только начала работать, бюджет Днепропетровской области составлял несколько сот миллионов гривен.

«Когда мы уходили, он достигал 4 миллиардов. Это только бюджет развития. Эти деньги не взялись из ниоткуда — мы сумели наладить все процессы в области так, чтобы максимальная их часть направлялась в бюджет развития, а не бюджет проедания», — сказал он.

Книга «Бесконечность не для слабаков» издана в издательстве «Фолио». Она состоит из 18 глав, рассказывающих о строительстве дорог, школ, больниц, а также о внедрении инклюзивного образования и отношениях с другими органами власти.

«Эта книга — первый пример откровенного рассказа о сложности и победах реформаторской команды», — заявил директор «Фолио» Александр Красовицкий.

Напомним, что за четыре года команда Резниченко реализовала около 2000 инфраструктурных проектов, среди которых десятки и сотни отремонтированных дорог Днепропетровщины, школ, детских садиков, спортивных комплексов и стадионов, водоводов и целый ряд экологических и энергетических проектов.