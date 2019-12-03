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Столичная прокуратура опубликовала новые подробности убийства ребенка в центре Киева

Столичная прокуратура опубликовала новые подробности убийства ребенка в центре Киева

Правоохранители сообщили о подозрении в совершении заказного убийства в связи с нападением на семью депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева двум молодым парням, 18 и 19 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на официальной странице в Facebook.

По версии следствия, подозреваемые, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив в качестве места для его осуществления площадку у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

Для исполнения указанного плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от данного ресторана. При этом один из подозреваемых должен был совершить прицельный выстрел с балкона комнаты, а другой, находясь у входа в ресторан, наблюдать за окружающей обстановкой.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет либо пожизненного заключения с конфискацией имущества в случае, если убийство совершили из корыстных побуждений по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном по заказу группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщала «Фраза», в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль Range Rover. В результате обстрела погиб ребенок, находившийся в машине.

Позже выяснилось, что целью киллера был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, которого связывают с бизнесом на оккупированных территориях Донбасса, а крестной матерью убитого мальчика оказалась известная украинская певица Ирина Билык.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемых. Тогда же СМИ сообщили, что речь идет о молодых людях, которые «воевали в „Правом секторе“, у комбата „Червня“».

При этом в «Правом секторе» информацию о своей причастности опровергли и призвали не путать их с «Украинской добровольческой армией». По данным СМИ, одним из подозреваемых является кавалер ордена «За мужество» Андрей Лаврега.

Вечером 2 декабря СМИ сообщили, что следствию известно имя заказчика преступления и «вскоре его возьмут».

Тэги: убийство, криминал, Прокуратура Киева, подозрение, Вячеслав Соболев, новости Украины

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