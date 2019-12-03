Геофизики рассказали об аномальном рекорде минувшей осени в Киеве

Прошедшая осень была аномально жаркой. Как выяснили журналисты «Фразы», погода в Киеве установила рекорд.

Как сообщают специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, прошедшая осень была самой жаркой после показателей 1923 года.

Так, средняя температура в Киеве составила +10,5 градусов. Это сразу на 2,5 градусов выше климатической нормы.

Всего же в украинской столице зафиксировали девять температурных рекордов.

Отмечается, что в Киеве выпало всего 63 мм осадков – это лишь 47% климатической нормы. Минувшая осень попала в пятерку самых «сухих» с 1891 года.

Как писала «Фраза», в Киеве установлены очередные температурные рекорды.