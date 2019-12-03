Первый снег в Украине: стало известно, где возникли проблемы с отоплением

Несмотря на первый снег, кое-где в Украине наблюдаются проблемы с отоплением. Как выяснили журналисты «Фразы», данные на утро вторника, 3 декабря, привели в Министерстве развития общин и территорий.

Там сообщают, что, на сегодняшний день, полностью подключены к теплу двадцать областей страны.

Впрочем, в некоторых местах отопления до сих пор нет.

Так, в Запорожской области нет тепла в двух учебных заведениях, которые находятся на реконструкции: сроки подключения называются 10 и 15 декабря.

Кроме этого, в Светловодске Кировоградской области без тепла сидят восемь жилых домов и одно учебное заведение. Отопление обещают дать до завтра.

Также в Полтавской области в Решетиловском районе не отапливаются тринадцать учебных заведений. Тепло должны дать до 10 числа.

В Нежинском районе Черниговской области нет тепла в шести учебных заведениях. Включить отопление обещают сегодня.

Наконец, в Киеве без отопления сидят четыре дома. Проблему обещают решить за три дня.

Как писала «Фраза», Киев занесло первым снегом. Справятся ли коммунальщики?