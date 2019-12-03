Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Киеве на крупной взятке погорел близкий соратник главы ГБР

В Киеве на крупной взятке погорел близкий соратник главы ГБР

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у близкого соратника главы Государственного бюро расследований Игоря Щербины. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, вместе с неким В. Шевченко они якобы требовали $150 тыс. за закрытие дела в ГБР.

Как сообщает «Новое время», злоумышленников удалось зафиксировать с поличным якобы при получении 50% оговоренной суммы. При этом главу ГБР проверяют на причастность к этому преступлению.

При этом в распоряжении издания оказалась визитка Щербины, на которой указано, что он якобы является сотрудником ГБР, хотя это не соответствует действительности.

Информацию о том, что Щербина подозревается в получении крупной взятки уже подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. «„Правая рука“ директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта институция создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не сбудутся», — написал глава государства на своей странице в Telegram, призвав депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы бюро.

Между тем, Специализированное антикоррупционное бюро на своей официальной странице в Facebook сообщило,что в Киеве разоблачили экс-служащего ГПУ, который за 150 тысяч долларов обещал закрыть дело против столичного застройщика. При этом имя подозреваемого не указывается.

Эту же информацию журналистам «Фразы» подтвердили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро. В частности, как сообщается, речь идет о вымогательства $150 тысяч у одной из столичных строительных компаний за закрытие уголовного производства. По данным следствия, эти деньги предназначались для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов.

Кроме Щербины, в деле фигурирует также предприниматель, работающий в сфере строительства. Они были задержаны непосредственно после получения части взятки в размере $75 тысяч.

При этом отмечается, что расследование данного дела детективы НАБУ ведут с ноября 2019 года.

В свою очередь, Роман Труба заявил, что дело против его соратника Игоря Щербины направлено якобы на дискредитацию руководства ГБР. «Меня так активно пытаются снять с должности, что некоторые не могут остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже новости борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков со времени создания ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР», — написал глава ведомства на своей странице в Telegram, не став подтверждать информацию об уголовном производстве против его соратника.

Игорь Щербина — бывший начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры в 2014-2015 гг. Его заместителем и непосредственным подчиненным тогда был нынешний глава ГБР Роман Труба.

Кроме того, по некоторым данным, Труба также является кумом Щербины.

Тэги: взятка, коррупция, обыск, политика, криминал, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Владимир Зеленский, новости Украины, Роман Труба, Игорь Щербина

Комментарии

Статьи

03.12.19 09:07

Легализовать нельзя запретить

Автор: Варвара Фалеева

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
02.12.19 08:27

Тур большого дерби

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Промоутер Рябинский Андрей Михайлович: мафия ГК МИЦ и осужденная дочь Вера Серегина
02.12.19 23:06

Промоутер Рябинский Андрей Михайлович: мафия ГК МИЦ и осужденная дочь Вера Серегина

Автор: prosto-sport.com

Выбор редакции
Тур большого дерби
Тур большого дерби
Тур большого дерби
Тур большого дерби
Так кто же убил Кирова?
Так кто же убил Кирова?
Жеребьевка Евро-2020: раскладец, батенька...
Жеребьевка Евро-2020: раскладец, батенька...
«Динамо» в Швеции: что это было?
«Динамо» в Швеции: что это было?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В Киеве на крупной взятке погорел близкий соратник главы ГБР

В Киеве на крупной взятке погорел близкий соратник главы ГБР
03.12.19 11:31
918
Последние новости
03.12.19 13:11

Первый снег в Украине: стало известно, где возникли проблемы с отоплением
03.12.19 12:51

Советник премьера Голик презентовал книгу, которая поможет чиновникам работать на результат
03.12.19 12:34

Столичная прокуратура опубликовала новые подробности убийства ребенка в центре Киева
03.12.19 12:03

С Трампом и его женой произошел пикантный курьез
03.12.19 11:58

Митрополит Антоний объяснил, что такое «мертвая зона» души
03.12.19 11:31

В Киеве на крупной взятке погорел близкий соратник главы ГБР
03.12.19 11:09

В Церкви рассказали, когда в тело человека вселяется душа
Фото и Видео
С Трампом и его женой произошел пикантный курьез
С Трампом и его женой произошел пикантный курьез
С Трампом и его женой произошел пикантный курьез
С Трампом и его женой произошел пикантный курьез
Киев занесло первым снегом. Справятся ли коммунальщики?
Киев занесло первым снегом. Справятся ли коммунальщики?
Лионель Месси установил рекорд по Золотым мячам и намекнул, что завершит карьеру
Лионель Месси установил рекорд по Золотым мячам и намекнул, что завершит карьеру
Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию
Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию
Разъяренные кавказцы устроили драку со стрельбой в киевском ресторане
Разъяренные кавказцы устроили драку со стрельбой в киевском ресторане
Савченко откровенно рассказала, почему до сих пор не вышла замуж
Савченко откровенно рассказала, почему до сих пор не вышла замуж
На пожаре в киевском детском саду погиб человек
На пожаре в киевском детском саду погиб человек
Массовая драка в киевской пиццерии закончилась настоящим тараном
Массовая драка в киевской пиццерии закончилась настоящим тараном
В Виннице верующие УПЦ почтили память святого архиепископа, расстрелянного НКВД
В Виннице верующие УПЦ почтили память святого архиепископа, расстрелянного НКВД
Полицейские спровоцировали смертельную давку на дискотеке в Бразилии: появились страшные кадры
Полицейские спровоцировали смертельную давку на дискотеке в Бразилии: появились страшные кадры
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.