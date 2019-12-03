В Киеве на крупной взятке погорел близкий соратник главы ГБР

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у близкого соратника главы Государственного бюро расследований Игоря Щербины. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, вместе с неким В. Шевченко они якобы требовали $150 тыс. за закрытие дела в ГБР.

Как сообщает «Новое время», злоумышленников удалось зафиксировать с поличным якобы при получении 50% оговоренной суммы. При этом главу ГБР проверяют на причастность к этому преступлению.

При этом в распоряжении издания оказалась визитка Щербины, на которой указано, что он якобы является сотрудником ГБР, хотя это не соответствует действительности.

Информацию о том, что Щербина подозревается в получении крупной взятки уже подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. «„Правая рука“ директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта институция создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не сбудутся», — написал глава государства на своей странице в Telegram, призвав депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы бюро.

Между тем, Специализированное антикоррупционное бюро на своей официальной странице в Facebook сообщило,что в Киеве разоблачили экс-служащего ГПУ, который за 150 тысяч долларов обещал закрыть дело против столичного застройщика. При этом имя подозреваемого не указывается.

Эту же информацию журналистам «Фразы» подтвердили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро. В частности, как сообщается, речь идет о вымогательства $150 тысяч у одной из столичных строительных компаний за закрытие уголовного производства. По данным следствия, эти деньги предназначались для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов.

Кроме Щербины, в деле фигурирует также предприниматель, работающий в сфере строительства. Они были задержаны непосредственно после получения части взятки в размере $75 тысяч.

При этом отмечается, что расследование данного дела детективы НАБУ ведут с ноября 2019 года.

В свою очередь, Роман Труба заявил, что дело против его соратника Игоря Щербины направлено якобы на дискредитацию руководства ГБР. «Меня так активно пытаются снять с должности, что некоторые не могут остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже новости борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков со времени создания ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР», — написал глава ведомства на своей странице в Telegram, не став подтверждать информацию об уголовном производстве против его соратника.

Игорь Щербина — бывший начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры в 2014-2015 гг. Его заместителем и непосредственным подчиненным тогда был нынешний глава ГБР Роман Труба.

Кроме того, по некоторым данным, Труба также является кумом Щербины.