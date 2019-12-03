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В селе под Винницей кот задушил 9-месячного младенца

В селе под Винницей кот задушил 9-месячного младенца

В Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла в Липовецком районе днем 30 ноября.

Как сообщает УНН со ссылкой на начальника местного отделения полиции Павла Дармограя, мама оставила коляску с ребенком и пошла работать по хозяйству. «Потом, когда она закончила свои хозяйственные дела, подошла к коляске, а там лежит на ребенке кот. И ребенок уже мертв», — рассказал полицейский, добавив, что по результатам вчерашней судмедэкспертизы предварительной причиной смерти названа асфиксия.

При этом, как подчеркнул Дармограй, на данный момент никакие меры в отношении родителей не применяются, с матерью работают соответствующие службы: «Никаких мер пока не употребляем, учитывая то, что там сейчас психологическая проблема в семье. Думаю, в дальнейшем уже будем разбираться — когда будут выводы, когда проведут захоронение ребенка».

«Держим на контроле, службы работают с матерью — поспешных выводов не делаем», — заключил правоохранитель.

Как сообщала «Фраза», в начале 2010 года в городе Люботин на Харьковщине кот съел труп своего хозяина, с которым просидел в закрытой квартире почти месяц.

Тэги: труп, кот, криминал, Винницкая область, Национальная полиция Украины, новости Украины, Липовец

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