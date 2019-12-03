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Ученые рассказали, как же понять котов

Ученые рассказали, как же понять котов

Канадские ученые из Гуэлфского университета рассказали, как нам понять котов. Как выяснили журналисты «Фразы», они поделились своими исследованиями.

Как цитирует их издание Animal Welfare, к сожалению, не все люди способны определять эмоции этих животных, но этому можно научиться.

Сообщается, что прошел эксперимент.

Более чем 6,3 тысячам добровольцам из 85 стран планеты предложили попытаться выяснить настроение кошек по видео с ними. Люди могли опираться лишь на мимику животных.

Исследователи говорят, что, как выяснилось, все мы «плохо понимаем кошек».

Так, всего лишь каждый седьмой участник эксперимента смог угадать настроение котов по фрагментам видео, причем среди этих людей было много ветеринаров.

Ученые говорят, что если ветеринары смогли научиться понимать котов, то и другие люди, при желании, могут это сделать. Для этого нужно проводить с кошками побольше времени и ухаживать за ними.

Как писала «Фраза», умерла самая известная кошка в мире.

Тэги: ученые, мир, ветеринар, кошка, курьезы

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