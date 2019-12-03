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Украинцев предупредили о снегопаде и дожде

Украинцев предупредили о снегопаде и дожде

На вторник, 3 декабря, по Украине ожидается неприятная погода. Как выяснили журналисты «Фразы», в Гидрометцентре обещают снегопад и дождь.

Снегопад начался еще накануне вечером. В частности, знатно замело Киев. 

Синоптики говорят, что снег будет валить весь день везде кроме южных областей страны, где пройдут дожди.

Днем по Украине ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. Традиционно чуть теплее будет на Юге. Ночью температура опустится до 2-4 мороза.

Впрочем, судя по прогнозу синоптиков, уже в ближайшие дни осадки по стране прекратятся.

Как писала «Фраза», ближе к выходным в Украине распогодится.

Тэги: общество, погода, снегопад, погодные условия, новости Украины

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