Украинцев предупредили о снегопаде и дожде

На вторник, 3 декабря, по Украине ожидается неприятная погода. Как выяснили журналисты «Фразы», в Гидрометцентре обещают снегопад и дождь.

Снегопад начался еще накануне вечером. В частности, знатно замело Киев.

Синоптики говорят, что снег будет валить весь день везде кроме южных областей страны, где пройдут дожди.

Днем по Украине ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. Традиционно чуть теплее будет на Юге. Ночью температура опустится до 2-4 мороза.

Впрочем, судя по прогнозу синоптиков, уже в ближайшие дни осадки по стране прекратятся.

Как писала «Фраза», ближе к выходным в Украине распогодится.