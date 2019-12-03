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Ученые научились предсказывать продолжительность жизни по анализу крови

Ученые научились предсказывать продолжительность жизни по анализу крови

Ученые установили, что показатель уровня лимфоцитов в крови является основным показателем, который говорит о состоянии здоровья человека и его шансах дожить до преклонных лет. Как выяснили журналисты «Фразы», многолетним исследованием занимались специалисты из Кливлендской клиники и госпиталя Кливлендского университета (США).

Как передает «МК», данный вывод был основан на анализе более чем 31 тысячи участников программы Национального обследования здоровья и питания, за которыми наблюдали целых 12 лет.

Выяснилось, что связь между уровнем лимфоцитов в крови не зависит от возраста и иных факторов риска.

В действительности же оказалось, что низкий уровень лимфоцитов, сигнализирует о развитии воспалительных процессов в организме. В частности, различные болезни, начиная от рака и кончая гриппом, вызывали падение уровня лимфцитов.

Специалисты также выснили, что уровень лимфоцитов вместе с показателем распределения эристроцитов и уровнем С-реактивного белка позволяет примерно предсказать, сколько лет еще сможет прожить пациент.

Отмечается, что по данным характеристикам люди делятся на имеющие низкий профиль риска и имеющие высокий профиль риска. Так, первые в среднем живут на 10 лет дольше, чем вторые.

«Мы готовы создать тестовые системы, позволяющие врачам использовать показатели иммунного статуса для раннего выявления пациентов с самым высоким риском смертности», — заявил один из авторов исследования доктор Садер Аль-Кинди.

Как писала «Фраза», ученые предупредили о смертельной опасности жирной пищи.

Ранее ученые установили причину хронической усталости.

Тэги: США, ученые, общество, медицина, исследования, здоровье, мир, наука

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