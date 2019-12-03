Стрельба в центре Киева: убийцы ребенка уже «сдали» заказчика покушения на Соболева

Столичные правоохранители существенно приблизились к раскрытию громкого покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило издание «УП», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

В частности, источник, рассказал изданию, что следствию уже известно имя заказчика преступления и «вскоре его возьмут».

Как сообщалось ранее, 1 декабря в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль Range Rover. В результате обстрела погиб ребенок, находившийся в машине.

Позже выяснилось, что целью киллера был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, а крестной матерью убитого мальчика оказалась известная украинская певица Ирина Билык.

Уже на следующий день правоохранители смогли установить личности и задержать подозреваемых в убийстве — ими оказались бывшие бойцы «Правого сектора». Выстрелы по автомобилю Соболева они произвели снайперской винтовки.

Также «Фраза» сообщала, что стали известны скандальные подробности резонансного убийства в центре Киева.