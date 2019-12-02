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Главные новости за 2 декабря 2019 года

Главные новости за 2 декабря 2019 года

Стали известны скандальные подробности резонансного убийства в центре Киева. Автомобиль Range Rover, в результате обстрела которого в центре Киева погиб 3-летний ребенок, принадлежит фирме «ДонУкрПроектНИИ». По данным СМИ, за рулем автомобиля находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Соболев арендовал Range Rover у компании «ДонУкрПроектНИИ», которая фигурирует в деле о легализации средств, полученных от ведения незаконного бизнеса в так называемых «ЛНР» и «ДНР» через сеть супермаркетов «Обжора». Информация об этом указана в декларации депутата.

Крестной матерью убитого в центре Киева ребенка оказалась знаменитая певица. Крестной погибшего ребенка в Киеве оказалась знаменитая украинская певица Ирина Билык. «Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло. Убит маленький ребеночек, чудесный малыш. Крестной которого я являюсь», — написала певица, приложив фотографию убитого.

Стало известно о причастности бойцов «Правого сектора» к убийству мальчика в центре Киева. Национальная полиция Украины задержала людей, подозреваемых в убийстве 3-летнего мальчика в центре Киева. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. «Полиция задержала стрелка и его сообщников, обоснованно подозреваемых по вчерашнему убийству 3х летнего мальчика», — написал Аваков, отметив, что в настоящее время идут следственные действия.

Минимальная пенсия в Украине по-прежнему остается ниже прожиточного минимума. С 1 декабря прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц вырос на 91 грн. В соответствии с законом о Государственном бюджете на 2019 года теперь он составляет 2027 грн. Прожиточный минимум для детей в возрасте до шести лет составляет 1779 грн (+80 грн), в возрасте от шести до 18 лет — 2218 грн (+100 грн), для трудоспособных лиц — 2102 грн (+95 грн), для лиц, утративших трудоспособность, — 1638 грн (+74 грн).

Полиция сообщила подробности массовой драки в ресторане на Позняках. В результате драки в пиццерии в Дарницком районе Киева пострадали восемь человек. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева. В частности, как сообщается, посетители напали на сотрудников частной охранной фирмы, а также автомобилем повредили ограждение ресторана, после чего скрылись с места происшествия.

Саакашвили уже «отрекся» от Украины. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал пикантное заявление. Политик рассказал телеканалу Mtavari Arkhi, что зря покинул родную страну. Михаил Саакашвили признался: «Я ушел не из-за страха сесть за решетку. Вам известно, что и в Украине мне это грозило. Просто я ушел потому, что устал, а люди устали от меня. Впрочем, оставить свою страну — это худший выход».

В Киеве совершено очередное «огненное» нападение на сеть фермерских магазинов. Ночью понедельника, 2 декабря, в Киеве неизвестные совершили нападения на два магазина сети «Молоко от фермера». Павильоны подожгли по проспекту Василя Порика, 13в и улице Васильковская, 34. В результате ночных налетов никто не пострадал.

На пожаре в киевском детском саду погиб человек. Сегодня утром в Киеве произошел пожар в детском саду № 554. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что возгорание произошло в одной из комнат детского сада на первом этаже. Вызов о пожаре по ул. Юрия Гагарина поступил в районе 7 часов утра 2 декабря. В помещении пожарные нашли тело мужчины без сознания, который оказался охранником детского сада. Спасти жизнь мужчине врачам не удалось.

Ближе к выходным в Украине распогодится: что говорят в Гидрометцентре. Ближе к концу этой недели, 6 декабря, в Украине должно распогодиться. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики говорят, что мокрый снег и дожди, которые ожидаются на неделе, стихнут, и ближе к выходным по стране будет солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до 3-8 тепла, но ночью будет до 3-8 мороза.

Венгерский посол нелестно высказался об украинском языке. Венгерский посол в нашей стране Иштван Ийдярто нелестно высказался об украинском языке. В Сети уже обсуждают высказывания 55-летнего дипломата. В интервью посол в Украине заявил, что «для национальных меньшинств украинского языка не должно быть так много в школе».

В НАТО взяли еще одну, уже тридцатую по счету страну. НАТО продолжает расширяться. В военный альянс приняли уже тридцатую страну. Новым членом НАТО стала Северная Македония. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Ученые назвали еще одну вескую причину чистить зубы. Названа еще одна весомая причина регулярно чистить зубы. Результатами исследований поделились ученые из Медицинского колледжа при Женском университете Ихва и университета Улсана в Корее. Дело в том, что при постоянном уходе за зубами «снижается риск возникновения мерцательной аритмии и сердечной недостаточности».

Тэги: Киев, драка, убийство, посол, общество, СМИ, Михаил Саакашвили, экономика, пенсия, Грузия, прожиточный минимум, украинский язык, Венгрия, криминал, Укргидрометцентр, Правый сектор, Ирина Билык, Национальная полиция Украины, Вячеслав Соболев, новости Украины

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