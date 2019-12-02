Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Иерусалимском патриархате считают, что встреча Церквей по «украинскому вопросу» станет судьбоносной для Православия

В Иерусалимском патриархате считают, что встреча Церквей по «украинскому вопросу» станет судьбоносной для Православия

Митрополит Иерусалимской Православной Церкви обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей с призывом провести Всеправославную встречу по урегулированию кризиса, возникшего в мировом Православии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале, комментируя заявление митрополита Тимофея Вострского, опубликованное в греческих СМИ.

«Со слов митрополита Тимофея, «украинский вопрос» привел Православную Церковь в тупик, и чтобы разрешить возникший кризис, всем необходимо «отказаться от своих интересов и привилегий происхождения» — отметил Владимир Легойда.

Как сообщает греческое СМИ, иерусалимский митрополит напомнил об Иерусалимской Церкви, как месте встречи Предстоятелей Церквей, где принимались исторические решения по защите веры.

«После Ферраро-Флорентийской встречи (Ферраро-Флорентийский собор 1443-1445 годов, на котором Константинопольская Церковь признала первенство Рима и приняла догматические нововведения Римско-Католической Церкви) три Патриарха встретились в Иерусалиме и осудили подписание унии. По мнению митрополита Тимофея, Иерусалим в сознании христиан остается «Градом Царя Христа», а Иерусалимская Церковь почитается как «Мать всех Церквей», — подчеркнул Владимир Легойда.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ отметил, что РПЦ положительно относится к инициативе Всеправославного собрания.

«Русская Православная Церковь всегда была готова к диалогу и положительно оценила инициативу Иерусалимского Патриарха о проведении встречи Предстоятелей Поместных Церквей для обсуждения ситуации в мировом Православии», — подытожил спикер РПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ считают, что любая Церковь должна быть свободна от давления государства.

Тэги: общество, православие, новости православия, Иерусалимский Патриархат

Комментарии

Статьи

02.12.19 09:15

Зе-рейтинги закономерно покатились вниз

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
02.12.19 08:27

Тур большого дерби

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинские соросята: Шкрум, Нефедов, Юрчишин и все-все-все
29.11.19 18:50

Украинские соросята: Шкрум, Нефедов, Юрчишин и все-все-все

Автор: Соросята

Выбор редакции
Тур большого дерби
Тур большого дерби
Тур большого дерби
Тур большого дерби
Так кто же убил Кирова?
Так кто же убил Кирова?
Жеребьевка Евро-2020: раскладец, батенька...
Жеребьевка Евро-2020: раскладец, батенька...
«Динамо» в Швеции: что это было?
«Динамо» в Швеции: что это было?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 2 декабря 2019 года

Главные новости за 2 декабря 2019 года
02.12.19 18:59
211
Последние новости
02.12.19 19:56

Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию
02.12.19 19:24

Разъяренные кавказцы устроили драку со стрельбой в киевском ресторане
02.12.19 18:59

Главные новости за 2 декабря 2019 года
02.12.19 17:52

В Иерусалимском патриархате считают, что встреча Церквей по «украинскому вопросу» станет судьбоносной для Православия
02.12.19 17:24

На Киевщине более 120 полицейских разыскали пропавшего священника
02.12.19 17:15

Контроль качества работ по пунктам, - советник премьера Юрий Голик представил специальные рекомендации
02.12.19 17:02

Представители Церквей призывают Раду доработать законопроект № 0931
Фото и Видео
Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию
Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию
Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию
Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию
Разъяренные кавказцы устроили драку со стрельбой в киевском ресторане
Разъяренные кавказцы устроили драку со стрельбой в киевском ресторане
Савченко откровенно рассказала, почему до сих пор не вышла замуж
Савченко откровенно рассказала, почему до сих пор не вышла замуж
На пожаре в киевском детском саду погиб человек
На пожаре в киевском детском саду погиб человек
Массовая драка в киевской пиццерии закончилась настоящим тараном
Массовая драка в киевской пиццерии закончилась настоящим тараном
В Виннице верующие УПЦ почтили память святого архиепископа, расстрелянного НКВД
В Виннице верующие УПЦ почтили память святого архиепископа, расстрелянного НКВД
Полицейские спровоцировали смертельную давку на дискотеке в Бразилии: появились страшные кадры
Полицейские спровоцировали смертельную давку на дискотеке в Бразилии: появились страшные кадры
В России сняли любопытного тигра из Красной книги
В России сняли любопытного тигра из Красной книги
В Индии из-за дождя обрушилась стена – погибло немало людей
В Индии из-за дождя обрушилась стена – погибло немало людей
В центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover – погиб ребенок
В центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover – погиб ребенок
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.