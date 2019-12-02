В Иерусалимском патриархате считают, что встреча Церквей по «украинскому вопросу» станет судьбоносной для Православия

Митрополит Иерусалимской Православной Церкви обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей с призывом провести Всеправославную встречу по урегулированию кризиса, возникшего в мировом Православии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале, комментируя заявление митрополита Тимофея Вострского, опубликованное в греческих СМИ.

«Со слов митрополита Тимофея, «украинский вопрос» привел Православную Церковь в тупик, и чтобы разрешить возникший кризис, всем необходимо «отказаться от своих интересов и привилегий происхождения» — отметил Владимир Легойда.

Как сообщает греческое СМИ, иерусалимский митрополит напомнил об Иерусалимской Церкви, как месте встречи Предстоятелей Церквей, где принимались исторические решения по защите веры.

«После Ферраро-Флорентийской встречи (Ферраро-Флорентийский собор 1443-1445 годов, на котором Константинопольская Церковь признала первенство Рима и приняла догматические нововведения Римско-Католической Церкви) три Патриарха встретились в Иерусалиме и осудили подписание унии. По мнению митрополита Тимофея, Иерусалим в сознании христиан остается «Градом Царя Христа», а Иерусалимская Церковь почитается как «Мать всех Церквей», — подчеркнул Владимир Легойда.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ отметил, что РПЦ положительно относится к инициативе Всеправославного собрания.

«Русская Православная Церковь всегда была готова к диалогу и положительно оценила инициативу Иерусалимского Патриарха о проведении встречи Предстоятелей Поместных Церквей для обсуждения ситуации в мировом Православии», — подытожил спикер РПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ считают, что любая Церковь должна быть свободна от давления государства.