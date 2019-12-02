Контроль качества работ по пунктам, - советник премьера Юрий Голик представил специальные рекомендации

100 пунктов, на которые стоит обращать внимание, контролируя ход выполнения строительных работ, представил советник премьер-министра Юрий Голик, — пишет РБК Украина со ссылкой на его страницу в Фейсбук .

Все изложенные рекомендации основаны на личном обширном опыте команды Голика. За 5 лет работы в Днепропетровской области ими было реализовано более 2000 инфраструктурных проектов.

«Больше и круче, чем мы в Днепропетровской ОГА, не строил никто и никогда в нашей стране. Потом, кровью, нервами, седыми волосами, сотнями литров выпитого кофе, тысячами пачек выкуренных сигарет, десятками тысяч километров дорог, которые мы проехали, следя за воплощением каждого объекта, мы написали этот документ», — приводит слова Голика РБК Украина.

Представленное советником премьера руководство появилось накануне начала строительства 100 детсадов, 100 школ и 100 стадионов, которое должно начаться в 2020 году.

«Мы просто хотим, чтобы дети в нашей стране ходили в лучшие детские садики, учились в самых комфортных школах и занимались спортом на самых современных стадионах», — пишет Голик.