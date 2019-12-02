Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Контроль качества работ по пунктам, - советник премьера Юрий Голик представил специальные рекомендации

Контроль качества работ по пунктам, - советник премьера Юрий Голик представил специальные рекомендации

100 пунктов, на которые стоит обращать внимание, контролируя ход выполнения строительных работ, представил советник премьер-министра Юрий Голик, — пишет РБК Украина со ссылкой на его страницу в Фейсбук.

Все изложенные рекомендации основаны на личном обширном опыте команды Голика. За 5 лет работы в Днепропетровской области ими было реализовано более 2000 инфраструктурных проектов.

«Больше и круче, чем мы в Днепропетровской ОГА, не строил никто и никогда в нашей стране. Потом, кровью, нервами, седыми волосами, сотнями литров выпитого кофе, тысячами пачек выкуренных сигарет, десятками тысяч километров дорог, которые мы проехали, следя за воплощением каждого объекта, мы написали этот документ», — приводит слова Голика РБК Украина.

Представленное советником премьера руководство появилось накануне начала строительства 100 детсадов, 100 школ и 100 стадионов, которое должно начаться в 2020 году.

«Мы просто хотим, чтобы дети в нашей стране ходили в лучшие детские садики, учились в самых комфортных школах и занимались спортом на самых современных стадионах», — пишет Голик.

Напомним, недавно вышла в свет книга «Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления», в которой Юрий Голик рассказывает о работе в Днепропетровской ОГА в 2014-2019 годах.

Тэги:

Комментарии

Статьи

02.12.19 09:15

Зе-рейтинги закономерно покатились вниз

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
02.12.19 08:27

Тур большого дерби

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинские соросята: Шкрум, Нефедов, Юрчишин и все-все-все
29.11.19 18:50

Украинские соросята: Шкрум, Нефедов, Юрчишин и все-все-все

Автор: Соросята

Выбор редакции
Тур большого дерби
Тур большого дерби
Тур большого дерби
Тур большого дерби
Так кто же убил Кирова?
Так кто же убил Кирова?
Жеребьевка Евро-2020: раскладец, батенька...
Жеребьевка Евро-2020: раскладец, батенька...
«Динамо» в Швеции: что это было?
«Динамо» в Швеции: что это было?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 2 декабря 2019 года

Главные новости за 2 декабря 2019 года
02.12.19 18:59
211
Последние новости
02.12.19 19:56

Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию
02.12.19 19:24

Разъяренные кавказцы устроили драку со стрельбой в киевском ресторане
02.12.19 18:59

Главные новости за 2 декабря 2019 года
02.12.19 17:52

В Иерусалимском патриархате считают, что встреча Церквей по «украинскому вопросу» станет судьбоносной для Православия
02.12.19 17:24

На Киевщине более 120 полицейских разыскали пропавшего священника
02.12.19 17:15

Контроль качества работ по пунктам, - советник премьера Юрий Голик представил специальные рекомендации
02.12.19 17:02

Представители Церквей призывают Раду доработать законопроект № 0931
Фото и Видео
Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию
Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию
Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию
Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию
Разъяренные кавказцы устроили драку со стрельбой в киевском ресторане
Разъяренные кавказцы устроили драку со стрельбой в киевском ресторане
Савченко откровенно рассказала, почему до сих пор не вышла замуж
Савченко откровенно рассказала, почему до сих пор не вышла замуж
На пожаре в киевском детском саду погиб человек
На пожаре в киевском детском саду погиб человек
Массовая драка в киевской пиццерии закончилась настоящим тараном
Массовая драка в киевской пиццерии закончилась настоящим тараном
В Виннице верующие УПЦ почтили память святого архиепископа, расстрелянного НКВД
В Виннице верующие УПЦ почтили память святого архиепископа, расстрелянного НКВД
Полицейские спровоцировали смертельную давку на дискотеке в Бразилии: появились страшные кадры
Полицейские спровоцировали смертельную давку на дискотеке в Бразилии: появились страшные кадры
В России сняли любопытного тигра из Красной книги
В России сняли любопытного тигра из Красной книги
В Индии из-за дождя обрушилась стена – погибло немало людей
В Индии из-за дождя обрушилась стена – погибло немало людей
В центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover – погиб ребенок
В центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover – погиб ребенок
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.