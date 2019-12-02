Представители Церквей призывают Раду доработать законопроект № 0931

Церкви и религиозные организации разных конфессий, а также верующие из разных регионов, направили ко всем фракциям Верховной Рады письма с просьбой направить законопроект № 0931 на повторное второе чтение для доработки. Как выяснили журналисты «Фразы», религиозное сообщество убеждает парламентариев, что в редакции Комитета этот проект угрожает свободе совести и свободе выражения мнений, а потому не может быть проголосован как закон.

Как сообщает Институт религиозной свободы, обращение с аргументами, которые подтверждают необходимость доработки законопроекта № 0931, направили руководители различных конфессий, среди которых: Украинская Православная Церковь, Православная Церковь Украины, Украинская Греко-Католическая Церковь, Римско-Католическая Церковь в Украине, Всеукраинский Союз Церквей евангельских христиан-баптистов, Украинская Церковь христиан веры евангельской, Церковь адвентистов седьмого дня, Объединение иудейских религиозных организаций Украины, Духовное управление мусульман АР Крым.

Также Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины, который объединяет 12 религиозных объединений протестантского вероисповедания, призвал Верховную Раду не голосовать поспешно за законопроект № 0931, а учесть поправки религиозной общины при повторном втором чтении.

Ранее Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил к Президенту Украины и руководству парламента обращение с просьбой доработать законопроект № 0931, чтобы фанатичная борьба с дискриминацией не привела к ущемлению конституционных прав граждан на свободу совести и самовыражения.

Ряд общественных организаций и частных образовательных учреждений поддержали замечания религиозной общины и также потребовали от парламентских фракций более тщательной доработки этого законопроекта, среди них: Ассоциация христиан юристов «Хусий», ВБФ «За достоинство человека», общественное движение «Все вместе!».

Ранее «Фраза» сообщала, что Совет Церквей просит Зеленского и ВР пересмотреть законопроект о свободе совести.