Ученые назвали еще одну вескую причину чистить зубы

Названа еще одна весомая причина регулярно чистить зубы. Как выяснили журналисты «Фразы», результатами исследований поделились ученые из Медицинского колледжа при Женском университете Ихва и университета Улсана в Корее.

Как цитирует их издание European Journal of Preventive Cardiology, дело в том, что при постоянном уходе за зубами «снижается риск возникновения мерцательной аритмии и сердечной недостаточности».

Исследователи отмечают, что «плохая гигиена полости рта и постоянное присутствие во рту бактерий вызывают хронические воспаления десен и соединительных тканей».

Также, по их словам, «попадающие в кровь бактерии поддерживают постоянное внутреннее воспаление, что увеличивает риск развития болезней сердца».

В ходе исследований использовались данные более чем 160 пациентов в возрасте 40-79 лет, которые прошли плановое медицинское обследование еще пятнадцать лет назад. У них в анамнезе не было мерцательной аритмии или сердечной недостаточности. Среди прочих данных люди рассказали, как часто чистили зубы.

Ученые говорят, что, спустя годы, выяснили: «У тех, кто чистил зубы три раза в день и чаще показатель по мерцательной аритмии был на 10% ниже, а по сердечной недостаточности — на 12%».

Специалисты напомнили: «Регулярная чистка зубов уменьшает количество бактерий в субгингивальной биопленке — поддесневом зубном налете, развивающемся в карманах между зубами и деснами».

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