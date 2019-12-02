Полиция сообщила подробности массовой драки в ресторане на Позняках

В результате драки в пиццерии в Дарницком районе Киева пострадали восемь человек. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева на своей официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, посетители напали на сотрудников частной охранной фирмы, а также автомобилем повредили ограждение ресторана, после чего скрылись с места происшествия.

Полиция установила личность владельца автомобиля, им оказался 39-летний киевлянин. На данный момент идет выяснение других лиц, причастных к инциденту.

Как сообщала «Фраза», в ночь на понедельник, 2 декабря, в пиццерии Mister Cat на Позняках в Киеве произошла массовая драка, в результате которой входные двери были протаранены автомобилем.