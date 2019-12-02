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Сильно поправилась, но пошла на поправку: Друзья рассказали о состоянии Заворотнюк

Сильно поправилась, но пошла на поправку: Друзья рассказали о состоянии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу с раком. Как выяснили журналисты «Фразы», СМИ накануне раскрыли новые подробности болезни актрисы, которая по-прежнему находится в больнице.

В частности, как сообщает «Новое время» со ссылкой на друга ее мужа, фигуриста Петра Чернышова, Заворотнюк чувствует себя лучше. «Если раньше головные боли изводили так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше», — рассказал источник.

Кроме того, стало известно, что врачи смогли удалить опухоль, не затронув здоровые клетки, а это значит, что у актрисы появился шанс на выздоровление. В настоящее время медики сконцентрированы на медикаментозном очищении организма Заворотнюк, которая питается по специальной диете, а также ежедневно проходит различные медицинские процедуры.

Из-за интенсивного лечения актриса сильно поправилась, однако чувствует себя значительно лучше, благодаря чему может проводить время с годовалой дочерью Милой, которую часто привозят к ней в клинику. «Анастасия находится в реабилитационном центре. Она чувствует себя намного лучше, уже ходит, нормально слышит, разговаривает. Петр говорит, что есть перспектива на выздоровление. Врачи разрешили актрисе видеться с дочкой», — рассказывает друг семьи.

Как сообщала «Фраза», в середине сентября 2019 года стало известно, что популярная актриса Анастасия Заворотнюк больна неизлечимой формой рака мозга — глиобластомой и находится в больнице вместе с семьей.

Тогда же появилась информация о том, что она пошла на поправку, а родственники все это время молчали, чтобы не сглазить ее.

Известный нейрохирург Александр Коновалов сообщил в эфире российского телеканала о том, что Заворотнюк «при первых симптомах обратилась НМИЦ и прошла там обследование, после чего приняла решение лечиться в Германии», однако речь идет об одной из «самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

Позже ее родственники опровергли появившуюся в СМИ информацию о ее смерти.

9 октября специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова заявила, что в распоряжении Заворотнюк есть всего двое суток, чтобы избежать раковой парализации.

В то же время известный российский врач-онколог, доктор медицинских наук Андрей Соколов заявил, что «рак мозга» ‒ это не диагноз, а всего лишь собирательное понятие. У каждого человека «он» проявляется по-разному ‒ необходимо учитывать, первична или вторична опухоль, где она располагается, сколько пациенту лет, есть ли у него какие-то хронические заболевания и многое другое. В связи с этим с уверенностью сказать, какая именно терапия поможет Заворотнюк, нельзя.

31 октября СМИ сообщили о том, что после двух операций на мозге Заворотнюк находится в сознании, общается с близкими и настроена излечиться.

Тэги: здоровье, онкология, культура, Анастасия Заворотнюк

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