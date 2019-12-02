Жириновский рассказал о своем опыте с наркотиками

Одиозный кремлевский пропагандист и политик Владимир Жириновский сделал очередное скандальное заявление. Как выяснили журналисты «Фразы», на этот раз лидер ЛДПР поведал, как употреблял наркотики.

Откровения полились из Владимира Жириновского во время слушаний Думы «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет».

Политик вспомнил, как «попробовать наркотик ему в детстве предложили старшие товарищи».

Он поделился своими ощущениями: «Чего-то попробовал, что-то кислое. Я не приучился».

Также он заявил, что наркодилеров нужно «высылать в отдаленные регионы страны».

Как писала «Фраза», Жириновский сделал Лукашенко «немного дебильное» предложение и пригрозил «превентивно уничтожить» Украину.