В Киеве совершено очередное «огненное» нападение на сеть фермерских магазинов

Ночью понедельника, 2 декабря, в Киеве неизвестные совершили нападения на два магазина сети «Молоко от фермера». Как выяснили журналисты «Фразы», павильоны подожгли по проспекту Василя Порика, 13в и улице Васильковская, 34.

По данным «Информатора», в результате ночных налетов никто не пострадал.

Известно, что бандиты разбили стекло ларьков и бросили зажигательную смесь внутрь.

Ранее на магазины сети нападали в ноябре.

Как писала «Фраза», в Киеве сожгли сеть фермерских магазинов.

Ранее поджигатели сети фермерских магазинов в Киеве попали на видео.