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Стало известно о причастности бойцов «Правого сектора» к убийству мальчика в центре Киева

Стало известно о причастности бойцов «Правого сектора» к убийству мальчика в центре Киева

Национальная полиция Украины задержала людей, подозреваемых в убийстве 3-летнего мальчика в центре Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

«Полиция задержала стрелка и его сообщников, обоснованно подозреваемых по вчерашнему убийству 3х летнего мальчика», — написал Аваков, отметив, что в настоящее время идут следственные действия.

Между тем, как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники, задержанным «чуть больше 20 лет» и они «уже раскололись». «Они воевали в «Правом секторе», у комбата «Червня», — рассказал источник.

Другой источник сообщил, что выстрел по автомобилю Соболева был произведен не из машины, как сообщали некоторые СМИ, а из здания напротив. Была использована снайперская винтовка.

Как сообщала «Фраза», в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль Range Rover. В результате обстрела погиб ребенок, находившийся в машине.

Позже выяснилось, что целью киллера был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, которого связывают с бизнесом на оккупированных территориях Донбасса, а крестной матерью убитого мальчика оказалась известная украинская певица Ирина Билык.

Тэги: Министерство внутренних дел Украины, убийство, задержание, покушение, Арсен Аваков, криминал, Национальная полиция Украины, Вячеслав Соболев, новости Украины

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