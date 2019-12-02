Минимальная пенсия в Украине по-прежнему остается ниже прожиточного минимума

С 1 декабря прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц вырос на 91 грн. Как выяснили журналисты «Фразы», в соответствии с законом о Государственном бюджете на 2019 года теперь он составляет 2027 грн.

Как сообщает «Новое время», прожиточный минимум для детей в возрасте до шести лет составляет 1779 грн (+80 грн), в возрасте от шести до 18 лет — 2218 грн (+100 грн), для трудоспособных лиц — 2102 грн (+95 грн), для лиц, утративших трудоспособность, — 1638 грн (+74 грн).

Отметим, что следующее повышение прожиточного минимума запланировано на 1 июля. Он увеличится до 2118 гривен.

Как сообщала «Фраза», в соответствии с Государственным бюджетом в 2020 году минимальная пенсия вырастет до 1769 гривен.