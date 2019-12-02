Главный комиссар Армении по делам Диаспоры впервые посетил армянскую общину Одессы

Визит главного уполномоченного по делам диаспоры Заре Синаняна в Одессу совпал с празднованием 11-летия Дома культуры и 24-летия основания церкви Сурб Григор Лусаворич. Встреча с армянской общиной сопровождалась праздничной программой, армянский дух которой обеспечили воспитанники Дома культуры, воскресной армянской школы и детского сада, вокального ансамбля, литературной студии и молодежного клуба.

Как сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на офис главного уполномоченного по делам Диаспоры, Заре Синанян отметил, что этот визит дал возможность познакомиться не только с работой общинных структур, но и с прекрасной армянской молодежью, еще раз убедиться, что армянство, независимо от места своего нахождения, действительно крепкое и сильное.

«Я и сам хорошо понимаю, что значит жить в диаспоре, и оставаться армянином, не ассимилироваться. Знаю, что армянская община Украины очень часто ощущала себя вне зоны внимания, искренне сожалею по этому поводу. Заверяю Вас, что Вы всегда будете в центре нашего внимания, Родина всегда готова помочь, и эта помощь отныне должна быть двусторонней», — подчеркнул комиссар. Он поблагодарил и преподавательский коллектив школы за их работу на таком высоком уровне.

«Родина любит Вас, скучает, нуждается в Вас и всегда нуждалась, знайте, что Вы не одиноки», — сказал Заре Синанян.

Как ранее отметил известный политолог Рубен Меграбян, в отношениях Армении и Украины открывается новая страница.

Напомним, с 15-17 ноября состоялся визит главного комиссара Армении по делам Диаспоры Заре Синаняна в Киев, в рамках которого состоялись активные контакты с украинскими депутатами, руководством и представителями Союза армян Украины, главой Украинской епархии ААЦ и другими представителями армянского духовенства. В частности, в ходе встречи с главой Союза армян Украины Виленом Шатворяном были затронуты вопросы связанные с активизацией взаимодействия диаспоры и Родины. Также был спикером на третьем молодежном форуме иницированным Союзом армянской молодежи Украины.