Саакашвили уже «отрекся» от Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал пикантное заявление. Как выяснили журналисты «Фразы», политик рассказал телеканалу Mtavari Arkhi, что зря покинул родную страну.

Михаил Саакашвили признался: «Я ушел не из-за страха сесть за решетку. Вам известно, что и в Украине мне это грозило. Просто я ушел потому, что устал, а люди устали от меня. Впрочем, оставить свою страну – это худший выход».

Он добавил: «Однако сегодня я считаю, что допустил ошибку».

Как писала «Фраза», Саакашвили собрался вернуться в грузинскую политику.