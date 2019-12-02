В НАТО взяли еще одну, уже тридцатую по счету страну

НАТО продолжает расширяться. Как выяснили журналисты «Фразы», в военный альянс приняли уже тридцатую страну.

Новым членом НАТО стала Северная Македония.

Об этом в ночь на понедельник, 2 декабря, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Белый дом ратифицировал протокол к договору о НАТО от 1949 года, «одобрив присоединение Северной Македонии». Данное решение также согласовал Сенат.

Напомним, что Северная Македония (бывшая Республика Македонии) бескровно вышла из состава Югославии в 1991 году.

Как писала «Фраза», у Трампа объяснили, почему Украине не светит членство в НАТО.