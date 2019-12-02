Стали известны скандальные подробности резонансного убийства в центре Киева

Автомобиль Range Rover, в результате обстрела которого в центре Киева погиб 3-летний ребенок, принадлежит фирме «ДонУкрПроектНИИ». Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, за рулем автомобиля находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

Как сообщает Слідство.Інфо, Соболев арендовал Range Rover у компании «ДонУкрПроектНИИ», которая фигурирует в деле о легализации средств, полученных от ведения незаконного бизнеса в так называемых «ЛНР» и «ДНР» через сеть супермаркетов «Обжора». Информация об этом указана в декларации депутата.

По данным издания, основателем компании из Донецка является сам Соболев.

Между тем, как сообщает «Новое время» со ссылкой на пресс-офицера Шевченковского управления полиции Киева Анну Зубареву, на данный момент полиция разыскивает только одного подозреваемого в стрельбе. По ее словам, полиция пока не может утверждать, что убийца скрылся с места происшествия на автомобиле. На данный момент следователи изымают видео с камер наблюдения для установления всех обстоятельств убийства.

Зубарева добавила, что киллер целился в водителя, однако попал в его сына.

Как сообщала «Фраза», в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль Range Rover. В результате обстрела погиб ребенок, находившийся в машине.