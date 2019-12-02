Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стали известны скандальные подробности резонансного убийства в центре Киева

Стали известны скандальные подробности резонансного убийства в центре Киева

Автомобиль Range Rover, в результате обстрела которого в центре Киева погиб 3-летний ребенок, принадлежит фирме «ДонУкрПроектНИИ». Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, за рулем автомобиля находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

Как сообщает Слідство.Інфо, Соболев арендовал Range Rover у компании «ДонУкрПроектНИИ», которая фигурирует в деле о легализации средств, полученных от ведения незаконного бизнеса в так называемых «ЛНР» и «ДНР» через сеть супермаркетов «Обжора». Информация об этом указана в декларации депутата.

По данным издания, основателем компании из Донецка является сам Соболев.

Между тем, как сообщает «Новое время» со ссылкой на пресс-офицера Шевченковского управления полиции Киева Анну Зубареву, на данный момент полиция разыскивает только одного подозреваемого в стрельбе. По ее словам, полиция пока не может утверждать, что убийца скрылся с места происшествия на автомобиле. На данный момент следователи изымают видео с камер наблюдения для установления всех обстоятельств убийства.

Зубарева добавила, что киллер целился в водителя, однако попал в его сына.

Как сообщала «Фраза», в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль Range Rover. В результате обстрела погиб ребенок, находившийся в машине.

Тэги: Киев, убийство, криминал, сепаратизм, ДНР, новости Украины

Комментарии

Статьи

02.12.19 09:15

Зе-рейтинги закономерно покатились вниз

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
02.12.19 08:27

Тур большого дерби

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинские соросята: Шкрум, Нефедов, Юрчишин и все-все-все
29.11.19 18:50

Украинские соросята: Шкрум, Нефедов, Юрчишин и все-все-все

Автор: Соросята

Выбор редакции
Тур большого дерби
Тур большого дерби
Тур большого дерби
Тур большого дерби
Так кто же убил Кирова?
Так кто же убил Кирова?
Жеребьевка Евро-2020: раскладец, батенька...
Жеребьевка Евро-2020: раскладец, батенька...
«Динамо» в Швеции: что это было?
«Динамо» в Швеции: что это было?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Стали известны скандальные подробности резонансного убийства в центре Киева

Стали известны скандальные подробности резонансного убийства в центре Киева
02.12.19 09:26
4204
Последние новости
02.12.19 09:26

Стали известны скандальные подробности резонансного убийства в центре Киева
02.12.19 09:00

В Индии из-за дождя обрушилась стена – погибло немало людей
02.12.19 08:34

Ближе к выходным в Украине распогодится: что говорят в Гидрометцентре
01.12.19 19:46

В центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover – погиб ребенок
01.12.19 19:06

Главные новости за 30 ноября – 1 декабря 2019 года
01.12.19 17:03

Подрыв Ощадбанка в Киеве: полиция рапортует о задержанных
01.12.19 15:04

В России автобус упал с моста в реку – погибли 19 человек
Фото и Видео
В Индии из-за дождя обрушилась стена – погибло немало людей
В Индии из-за дождя обрушилась стена – погибло немало людей
В Индии из-за дождя обрушилась стена – погибло немало людей
В Индии из-за дождя обрушилась стена – погибло немало людей
В центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover – погиб ребенок
В центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover – погиб ребенок
Подрыв Ощадбанка в Киеве: полиция рапортует о задержанных
Подрыв Ощадбанка в Киеве: полиция рапортует о задержанных
В России автобус упал с моста в реку – погибли 19 человек
В России автобус упал с моста в реку – погибли 19 человек
В огненной аварии под Черновцами погибли взрослые и ребенок
В огненной аварии под Черновцами погибли взрослые и ребенок
В Сети появилось видео полицейской погони в центре Киева
В Сети появилось видео полицейской погони в центре Киева
В Харькове прогремел мощный взрыв – есть жертвы
В Харькове прогремел мощный взрыв – есть жертвы
«Улицу усыпало деньгами». В Киеве подорвали отделение государственного банка
«Улицу усыпало деньгами». В Киеве подорвали отделение государственного банка
Молодой киевский художник представил серию необычных открыток
Молодой киевский художник представил серию необычных открыток
В Лондоне произошел кровавый теракт на мосту. Копы в долгу не остались
В Лондоне произошел кровавый теракт на мосту. Копы в долгу не остались
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.