Главные новости за 30 ноября – 1 декабря 2019 года

«Улицу усыпало деньгами». В Киеве подорвали отделение государственного банка. На столичной Русановке произошло резонансное ЧП. Там на улице Энтузиастов неизвестные злоумышленники взорвали и ограбили отделение государственного «Ощадбанка».

Жеребьевка Евро-2020: определились соперники сборной Украины. В столице Румынии Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части Чемпионата Европы 2020 года. Своих соперников узнала и сборная Украины, в блестящем стиле преодолевшая отборочный турнир.

Участника «покушения» на Януковича одарили высокой должностью. «Террориста» из Ивано-Франковска Дмитрия Романюка, который в 2004 году совершил «покушение» на кандидата в президенты Виктора Януковича, назначили на высокую должность в местной обладминистрации. «Социальный лифт» вознес его аж до кресла заместителя губернатора.

В огненной аварии под Черновцами погибли взрослые и ребенок. На объездной дороге возле Черновцов произошло смертельное ДТП. Там возле комплекса «Алеанда» столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, после чего начался пожар.

В Сети появилось видео полицейской погони в центре Киева. Правоохранители выложили в Сеть видеонарезку погони за нарушителем, который устроил две аварии в центре Киева. Неадекватного «гонщика» удалось задержать в районе Бессарабской площади.

В Харькове прогремел мощный взрыв — есть жертвы. В Индустриальном районе Харькова произошло крупное ЧП. Там на улице Зеленодольской прогремел взрыв, унесший человеческие жизни.

В канадском университете вспыхнул скандал из-за Голодомора. В Альбертском университете Канады разразился скандал с «украинским» подтекстом. Там студенты потребовали уволить преподавателя, отрицающего Голодомор.

В России автобус упал с моста в реку — погибли 19 человек. В Забайкальском крае РФ произошло крупное ДТП. Там в Сретенском районе съехал с моста и разбился рейсовый автобус с пассажирами.