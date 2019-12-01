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В канадском университете вспыхнул скандал из-за Голодомора

В канадском университете вспыхнул скандал из-за Голодомора

В Альбертском университете Канады разразился скандал с «украинским» подтекстом. Как выяснили журналисты «Фразы», там студенты потребовали уволить преподавателя, отрицающего Голодомор.

Как передает «РБК-Украина», ссылаясь на издание The Globe and Mail, причиной скандала послужил пост в соцсети преподавателя Дугала Макдональда, в котором он назвал Голодомор «ложью, подкрепленной фальшивыми фото и сообщениями, которые распространили бывшие соучастники нацистов».

В свою очередь, Украинское студенческое общество университета назвало этот пост разжиганием вражды и заявило, что его автор не достоин быть преподавателем.

Сообщается, что с осуждением преподавателя также выступили Конгресс украинцев Канады, Федерация евреев Эдмонтона, Армянский национальный комитет Канады, Канадский польский конгресс, а также ряд политиков.

Сам же Макдональд в комментарии для СМИ заявил, что исследовал Голодомор несколько лет и имеет право на свободу слова.

В свою очередь, Альбертский университет в своем заявлении указал, что взгляды преподавателя не отражают взгляды учебного заведения, тем не менее, он имеет полное право их распространять.

Как известно, Канада была первой страной, признавшей Голодомор 1932-1933 годов геноцидом. Это произошло в 2008 году.

Как писала «Фраза», Зеленский призвал Израиль признать голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Ранее сообщалось, что Великобритания отказалась признавать Голодомор в Украине геноцидом.

Тэги: общество, мир, геноцид, университет, Голодомор, скандал, Канада, преподаватель

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