Жеребьевка Евро-2020: определились соперники сборной Украины

В субботу, 30 ноября, в столице Румынии Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части Чемпионата Европы 2020 года. Как выяснили журналисты «Фразы», своих соперников узнала и сборная Украины, в блестящем стиле преодолевшая отборочный турнир.

Как известно, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах 12 стран Европы: Лондоне (Англия), Баку (Азербайджан), Мюнхене (Германия), Риме (Италия), Санкт-Петербурге (Россия), Амстердаме (Голландия), Бильбао (Испания), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Копенгагене (Дания), Дублине (Ирландия) и Глазго (Шотландия).

Уже известны 20 из 24 сборных: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина, Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия, Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия, Уэльс, Финляндия.

Оставшиеся четыре путевки в весенних стыковых матчах Лиги наций разыграют 16 команд: Исландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния, Босния, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия.

Сегодняшняя же жеребьевка определила состав шести групп из 24 команд. Они будут такими:

Группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа В: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа С: Голландия, Украина, Австрия + ЛН «путь D» (Грузия/Беларусь/Северная Македония/Косово)

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия + ЛН «путь С» (Норвегия/Сербия/Шотландия/Израиль)

Группа E: Испания, Швеция, Польша + ЛН «путь В» (Босния и Герцеговина/Северная Ирландия/Словакия/Ирландия)

Группа F: Португалия, Франция, Германия + ЛН «путь А» (Болгария/Венгрия/Исландия/Румыния)

Как писала «Фраза», сборная Украины по футболу немного опустилась в рейтинге сильнейших в мире.

Ранее сообщалась, что сборная Украины в тяжелейшем матче обыграла Португалию.