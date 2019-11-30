На Одесщине полицейский задавил пешехода

В пятницу вечером, 29 ноября, в Измаильском районе Одесской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле села Сафьяны автомобиль «ВАЗ» совершил наезд на пешехода.

Как передает пресс-служба областной полиции, от полученных травм пешеход скончался в карете «скорой помощи».

Предположительно, именно он нарушил ПДД, пересекая проезжую часть с велосипедом в руках в неположенном месте.

За рулем же легковушки находился сотрудник полиции. Он был трезв.

На месте аварии работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента выясняются. Информацию о нем также передали в ГБР.

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