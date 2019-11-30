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В УПЦ прокомментировали задержание запорожского иеромонаха

В УПЦ прокомментировали задержание запорожского иеромонаха

В Запорожье задержали иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора УПЦ Евгения Кугатова. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Он сообщает: «Со скорбью в сердце подтверждаю, что клирик нашей епархии был задержан правоохранительными органами. Для меня и для всей нашей паствы это тяжелый удар. Священнослужитель любого ранга должен быть примером для прихожан и образцом духовной жизни. К сожалению, так бывает далеко не всегда. Даже в Церкви люди падают и оступаются. Но при этом нужно всегда иметь мужество признать свои ошибки и стать на путь исправления».

Лука заявил: «Задержанного клирика епархии Евгения Кугатова я знаю давно, с тех пор, когда был еще наместником Глинской пустыни. Я знал также и о его наркозависимости. Но я видел и его покаяние, и его желание избавиться от этого недуга. Со своей стороны я делал все возможное для того, чтобы помочь ему в этом. Долгие годы удавалось сдерживать болезненные влечения наркозависимости Евгения. Но власть дьявола, к сожалению, вновь возобладала им».

Также митрополит Запорожский и Мелитопольский добавил: «Святые отцы говорят, что за мирянином ходит один бес, за монахом десяток, а за архиереем – тысячи. Для меня это горький и тяжелый урок. В отношении этого клирика будут приняты все необходимые дисциплинарные меры. Он также должен ответить по закону и перед органами правопорядка. Я готов со своей стороны оказать необходимую помощь для расследования этого инцидента. Я прошу прощения за то, что, надеясь на его окончательное исправление, невольно ввел в искушение свою паству. Я также понимаю, что в духовном плане — это месть бесовская за мою твердую позицию в отношении верности своей Матери — Церкви».

Он добавил: «Но я хочу заверить, что по-прежнему будут стоять на твердых канонических позициях, ни в чем не уступая и не прогибаясь. Уже сегодня льется море лжи на меня лично и на нашу епархию в связи с этим инцидентом».

По его словам, «СМИ пишут о получении «крупной партии наркотиков», но это неправда.

Лука сказал: «Называют химический препарат в то время, когда еще не было заключения экспертизы. Ложь, домыслы, выдумки, попытки сыграть на чужой беде – все это очередное дело отца лжи. Тем, кто будет злорадствовать и смаковать падением нашего клирика я хочу лишь напомнить о том, что Церковь — это срез нашего общества. Однако, общество культивирует пороки, а Церковь помогает с ними бороться. Поэтому Ее называют больницей, а не заповедником святых. Ее члены сражаются с грехом. Кто-то его побеждает и становится святым, а кто-то, не справившись, погибает».

По его словам, «на данный момент можно сказать, что Евгений Кугатов не справился с болезнью. Это не повод для смеха, это повод для того, чтобы больше внимания обращать на самого себя. Кто без греха, можете бросать в него камни. Я же буду молиться о том, чтобы Бог вразумил и спас его заблудшую душу. И помог справиться с иссушающей его душу страстью».

Как писала «Фраза», четыре греческих митрополита обратились к Варфоломею с письмом о необходимости Всеправославного Собора.

Тэги: УПЦ, новости православия, новости Украины, общество

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