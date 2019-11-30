Ученые предупредили о смертельной опасности жирной пищи

Ученые выяснили, что пристрастие к жирной пище может пагубно сказаться на больных раком предстательной железы. Как выяснили журналисты «Фразы», исследование провели специалисты из Центра здравоохранения Университета Макгилла (Канада).

Как передает MedicalXpress, изучив рацион питания 319 пациентов, ученые пришли к выводу, что те из них, которые в основном «налегали» на жирную пищу, имели в четыре раза больше шансов умереть от рака простаты.

Отмечается, что это утверждение было доказано на мышиной модели рака простаты.

По словам специалистов, частое присутствие в рационе насыщенных жиров вызывает перепрограммирование клеток, что в свою очередь влияет на быстрое развитие и летальность онкологического заболевания.

В частности, элементы, содержащиеся в жирной пище, воздействуют на активность онкогенов, одним из которых является ген MYC. Это способствует активности и других генов, в числе которых те, что ответственны за деление клеток. А мутация гена MYC, в свою очередь, приводит к проявлению злокачественных свойств нормальных клеток и активизирует рост клеток рака.

Авторы исследования выдвинули предположение, что развитие рака можно затормозить при помощи эпигенетической терапии, подавляя активность гена MYC. Они считают, что мужчинам, у которых диагностирована ранняя стадия рака простаты, следует избегать жирной пищи. Это может снизить или замедлить риск прогрессирования болезни.

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