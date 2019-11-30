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Участника «покушения» на Януковича одарили высокой должностью

Участника «покушения» на Януковича одарили высокой должностью

«Террориста» из Ивано-Франковска Дмитрия Романюка, который в 2004 году совершил «покушение» на кандидата в президенты Виктора Януковича, назначили на высокую должность в местной обладминистрации. Как выяснили журналисты «Фразы», «социальный лифт» вознес его аж до должности заместителя губернатора.

Как написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook, Романюк явлется «очень светлым, умным и принципиальным» человеком.

«Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича, человек который рискнул такое сделать — это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области... Уверен, что будем о нем еще слышать, как об эффективном менеджере, значительно чаще», — резюмировал Криклий, опубликовал совместное фото с Романюком.

Как известно, «покушение» на Виктора Януковича произошло в Ивано-Франковске 24 сентября 2004 года — один из встречающих кандидата в президенты студентов кинул в него куриное яйцо, отчего тот упал как подкошенный. Этим студентом и был Дмитрий Романюк.

Предположительно, на том же месте должно было состояться другое «покушение», срежиссированное окружением Януковича, однако все планы «заговорщиков» нарушил яйцеметатель Романюк — его «подарок» Янукович принял за действия «настоящего» террориста, поэтому и стал изображать из себя жертву покушения.

Так же существует мнение, что Романюк и был тем самым подставным террористом, а курьез «Янукович упал от попадания яйца» возник только потому, что милиции не удалось сразу же изъять все видеозаписи инцидента, дабы не допустить его попадания в телеэфир в режиме «как есть».

Как писала «Фраза», «покушение» на Януковича подорожает еще на 20%.

Тэги: Виктор Янукович, общество, политика, губернатор, президентские выборы, покушение, Ивано-Франковск, Ивано-Франковская область, областная государственная администрация, новости Украины

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