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Ученые установили причину хронической усталости

Ученые установили причину хронической усталости

Ученые определили, что причиной умственной усталости, снижения внимания и когнитивных способностей могут быть воспалительные процессы в организме. Как выяснили журналисты «Фразы», исследованием занимались специалисты из Университета Бирмингема (Великобритания) и Амстердама (Нидерланды).

Как пишет журнал NeuroImage, ученые давно подозревали, что есть связь между воспалением и умственной деятельностью.

Например, люди, страдающие хроническими заболеваниями или имеющие избыточный вес, часто жалуются на когнитивные нарушения, но трудно было понять, где причина, а где следствие.

«Наша работа выявила специфический процесс в головном мозге, который явно подвержен влиянию воспаления», — рассказал руководитель исследования доктор Али Мазахери (Ali Mazaheri).

Сообщается, что объектом исследования стала область мозга, отвечающая за визуальное внимание.

Так, участникам эксперимента — группе из 20 молодых здоровых мужчин — вводили вакцину от брюшного тифа, которая вызывает временное воспаление, но не имеет других побочных эффектов.

Через несколько часов после инъекции специалисты проверяли когнитивные реакции добровольцев на простые изображения на экране компьютера и тестировали их способность контролировать внимание, измеряя мозговую активность методом электроэнцефалографии.

Отмечается, что эксперимент продолжался несколько дней, и временами добровольцам вместо вакцины вводили в качестве плацебо физиологический раствор. Уровень воспаления оценивался по содержанию в крови интерлейкина 6.

Тесты касались трех процессов внимания, затрагивающих различные части мозга, — это оповещение или оценка бдительности, ориентирование (способность определять приоритеты сенсорной информации) и исполнительный контроль (способность обрабатывать противоречивую информацию).

Результаты показали, что больше всего воспаление влияет на активность мозга, связанную с сохранением бдительности, притупляя чувство тревоги и ощущение опасности.

«Это исследование является важным шагом в понимании связи между физическим, когнитивным и психическим здоровьем и свидетельствует о том, что даже самые легкие заболевания могут снижать бдительность», — отметили авторы исследования.

Как писала «Фраза», ученые выяснили, почему человек вздрагивает от испуга.

Ранее ученые сделали первый шаг к созданию «таблетки от старости».

Тэги: ученые, Великобритания, исследования, здоровье, мир, университет, наука, Амстердам, медики

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