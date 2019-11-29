Ермак и Комарницкий сажают коррупционера Тация на архитектурные потоки Киева, – СМИ

Помощник президента Украины Андрей Ермак и поставленный им «смотрящим» по Киеву Денис Комарницкий хотят сделать одиозного Юрия Тация главным архитектором столицы с тем чтобы взять под контроль финансовые потоки в этой сфере. Об этом говорится в материале Фром.юа.

«Помощник президента Андрей Ермак и поставленный им „смотрящим“ по Киеву одиозный Денис Комарницкий все больше наступают на Киев. Сейчас они хотят захватить Департамент градостроения и архитектуры Киевской городской государственной администрации и уволить главного архитектора Александра Свистунова, чтобы назначить на это место свою креатуру — прожженного коррупционера Юрия Тация, ранее уже исполнявшего обязанности его директора и известного участием во множестве коррупционных скандалов», — пишет издание.

В СМИ предположили, что возвращение Тация — часть договоренностей Ермака с главой КГГА Виталием Кличко, позволивших ему сохранить пост.

«Однако при этом, по слухам, Таций может больше ориентироваться на Вадима Столара, которого называют „серым кардиналом“ столицы. Такую версию также нельзя отметать, ведь в 2007–2012 гг. Таций был помощником нардепа Столара. Как бы то ни было, но можно с уверенностью сказать, что это назначение предпринимается для того, чтобы как можно эффективнее перераспределить финансовые потоки столицы и таким образом наладить получение максимальной выгоды от коррупции. Ведь в чем-чем, а в коррупции Таций разбирается, как никто другой! Во время его руководства Департаментом градостроения пачками выдавались градостроительные условия и ограничения застройки земельных участков (ГУО), выполненные с существенными нарушениями», — констатируется в статье.

Там также приводится один из показательных примеров коррупционной деятельности Юрия Тация.

«Рассмотрим для примера один такой документ, речь в нем идет о застройке земельного участка на пересечении проспектов Броварского и Освободителей в Днепровском районе Киева. Этот участок на 95% относится к территории улиц и дорог. Кроме того, согласно Генплану, здесь недопустимый для жилой застройки уровень шума, причем, участок относится к санитарно-защитной зоне. Однако все это не смутило Тация. И он на голубом глазу выдал ГУО, в которых просто не стал упоминать ограничения по использованию участка, согласно Генплану. И плевать, что на территории улиц и дорог по закону нельзя строить ничего, кроме объектов дорожного обслуживания», — написало издание.

В СМИ подметили, что такое циничное наплевательство на закон ради личной выгоды легко сошло Тацию с рук, как и во многих других случаях.

«В какой-то момент он просто тихо ушел с должности — без скандалов и уголовных дел. И это при том, что еще в 2016 году журналисты обнаружили, что он строит поместье в заповедной зоне, причем, явно не по средствам из его декларации... Под чей контроль теперь перейдет архитектурная сфера столицы и кому городской голова в конце концов доверит „крышевать“ потоки в этой сфере — станет понятно уже в ближайшее время», — резюмируется в материале.