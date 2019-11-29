Под Киевом селянин напал с ножом на полицейского

В Кагарлыкском районе Киевской области произошло резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там в селе Леоновка произошло вооруженное нападение на полицейского.

Как передает пресс-служба областной полиции, в дежурную часть Кагарлыкского райотдела поступило сообщение от 28-летнего жителя села о том, что кто-то угрожает ему ножом прямо посреди улицы.

В село немедленно направилась следственно-оперативная группа, которая на месте выяснила, что никакого правонарушения на самом деле не было, а вызов оказался ложным.

Сам же заявитель пребывал в нетрезвом состоянии и, делая звонок в полиции, просто решил «поразвлечься».

Сообщается, что на замечания полицейских и просьбы перестать употреблять алкоголь он отреагировал самым радикальным образом: набросился с ножом на следователя и порезал ему верхнюю одежду.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Злоумышленник задержан и помещен в ИВС. За содеянное ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 345 УК Украины.

Как писала «Фраза», в Сумах патрульного аж на 30 метров протащило за машиной нарушителя.

Ранее сообщалось, что в Одессе пострадал патрульный, пытаясь угомонить беглого психопата.