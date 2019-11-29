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На Волыни произошло ДТП с участием трактора и легковушек – есть жертвы

На Волыни произошло ДТП с участием трактора и легковушек – есть жертвы

В четверг, 28 ноября, в Шацком районе Волынской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле села Пища столкнулись сразу три транспортных средства: легковые автомобили «ВАЗ», Opel Combo, а также трактор New Holland.

Как передает пресс-служба областной полиции, в результате столкновения погибли 62-летний водитель и 61-летняя пассажирка «жигуленка» (оба — жители села Полапы Любомльского района), а также пострадал 63 летний пассажир (житель Шацка).

На месте трагедии работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа. По факту ДТП со смертельным исходом начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в загадочном ДТП под Киевом погибли четыре человека, в том числе дети.

Ранее сообщалось, что в Запорожье маршрутка на скорости влетела в фуру ‒ есть жертвы.

Тэги: ДТП, жертвы, общество, авария, Волынь, ВАЗ, трактор, регионы, село, район, Opel, Волынская область, новости Украины

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