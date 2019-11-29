Четыре греческих митрополита обратились к Варфоломею с письмом о необходимости Всеправославного Собора

Митрополиты Элладской Православной Церкви Серафим Пирейский, Серафим Кифирский, Косма Этолийский и Андрей Коницкий просят созвать Вселенский Собор по «украинскому вопросу». Как выяснили журналисты «Фразы», они написали общее письмо Константинопольскому Патриарху Варфоломею и представителям 13 других Поместных Церквей.

Об этом сообщает «Orthodoxtimes».

Ранее о необходимости созыва Собора по «украинскому вопросу» заявляли глава Албанской Православной Церкви архиепископ Анастасий, патриарх Антиохии Иоанн X, Сербская Православная Церковь, Собор Польской Церкви и многие другие иерархи Православных Церквей.

21 ноября Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви патриарх Феофил III предложил собрать Всеправославное совещание в Иордании для обсуждения автокефалии ПЦУ. Глава Элладской Православной Церкви архиепископ Иероним отклонил это предложение, заявив, что право созыва Всеправославного Собора имеет только Константинопольский патриарх.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ считают, что любая Церковь должна быть свободна от давления государства.