Пашинскому продлили арест еще на 60 суток

Сегодня, 29 ноября, Печерский суд рассматривал продление меры пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому, который проходит обвиняемым по делу о стрельбе в жителя Киевской области Вячеслава Химикуса из-за конфликта на дороге. Как выяснили журналисты «Фразы», в итоге суд постановил продлить до 29 января 2020 года меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

4 декабря истекает избранная ему ранее мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Поэтому прокуратура просила продлить арест еще на 60 дней — до 4 февраля 2020 года.

Но суд постановил продлить его содержания под стражей на 60 суток со дня вынесения решения. При этом во взятии Пашинского на поруки было отказано.

Ранее «Фраза» сообщала, что 7 октября в Печерском районном суде Киева избрали наиболее жесткую меру пресечения для экс-нардепа Сергея Пашинского, обвиняемого в причинении тяжкого телесного повреждения жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.