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Митрополит Онуфрий дал духовные советы всем, кто соблюдает Рождественский пост

Митрополит Онуфрий дал духовные советы всем, кто соблюдает Рождественский пост

Пост призван дарить радость, а не быть предметом споров и недовольства верующих. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Информационно-Просветительский отдел УПЦ собрал высказывания Предстоятеля УПЦ о целях и методах поста как мощного духовного средства для спасения души.

«Рождественский пост — это время, когда мы должны подготовить себя к встрече с Рожденным Христом. Церковь духовно готовит нас к этому великому духовному пиру через телесное и духовное воздержание, через пост и молитву. Старайтесь не только воздерживаться от скоромной пищи, старайтесь бороться со злыми чувствами, старайтесь любить друг друга, терпеть друг друга и прощать друг друга, потому что это суть христианского вероучения и это суть, к которой ведет каждый пост и в частности пост Рождественский», — сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ напомнил верующим об истинном смысле поста.

«Необходимо, чтобы постились все наши чувства и части тела — зрение, слух, язык, руки и ноги, удаляясь от всего пустого и ненужного. Чтобы пост не превращался только в лечебное голодание, его необходимо сочетать с молитвой, покаянием и причастием. Только так мы очищаем свое сердце и соединяемся с Господом Иисусом Христом, освящая и душу, и тело», — подчеркнул Блаженнейший.

В пост необходимо с особым вниманием отнестись ко всем тем, кто нуждается в нашей помощи.

«Время поста — это время милосердия и помощи тем, кому плохо. Оглянитесь вокруг: среди родных, соседей и сотрудников найдете тех, которые нуждаются в утешении и сочувствии. Будьте внимательны к тем, кого посылает вам Господь, проявляйте свое милосердие. Помните, что мы призваны измениться и преобразиться», — призвал Предстоятель.

Митрополит Онуфрий отметил, что цель поста — уничтожить греховные наклонности, а не человека.

«Во время поста важно правильно найти свою меру. Для этого стоит посоветоваться со священником или личным духовником, особенно тем, кто имеет плохое здоровье, беременным и кормящим детей. Цель поста не в том, чтобы убить человека, его тело, а в том, чтобы убить его страсти. Каждый для себя должен определить свою меру и терпеливо работать над соблюдением поста телесного и духовного. Постом нужно усилить и свою личную молитву. Мы должны особенно стараться о том, чтобы наш разум не был праздным», — отметил Блаженнейший Онуфрий.

Предстоятель УПЦ призвал верующих увидеть Бога через призму своей личности и покаяние, а в этом таинстве пост является тем средством, которое поможет увидеть истинное духовное состояние человека.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Церкви рассказали, к каким последствиям может привести переименование УПЦ.

Тэги: общество, православие, пост, Митрополит Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

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