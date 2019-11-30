Кто убил Сергея Кирова? Читайте авторскую аналитику на «Фразе»

История убийства первого секретаря Ленинградского обкома Сергея Кирова продолжает полнится слухами, несмотря на прошедшие годы. Как выяснили журналисты «Фразы», наш колумнист Товарищ Краснов разобрался в этой загадке.

Стоит напомнить, что 1 декабря 1934 года в коридоре Смольного прозвучало два выстрела. Стрелял Леонид Николаев, член партии, безработный, который убил видного партийного деятеля.

Читайте в воскресенье, 1 декабря, авторскую аналитику «Так кто же убил Кирова?», в которой наш автор разобрался, кем же был Сергей Киров.

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Ранее Товарищ Краснов писал для «Фразы» о том, что такое Косыгинская реформа.