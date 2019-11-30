Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Кто убил Сергея Кирова? Читайте авторскую аналитику на «Фразе»

Кто убил Сергея Кирова? Читайте авторскую аналитику на «Фразе»

История убийства первого секретаря Ленинградского обкома Сергея Кирова продолжает полнится слухами, несмотря на прошедшие годы. Как выяснили журналисты «Фразы», наш колумнист Товарищ Краснов разобрался в этой загадке.

Стоит напомнить, что 1 декабря 1934 года в коридоре Смольного прозвучало два выстрела. Стрелял Леонид Николаев, член партии, безработный, который убил видного партийного деятеля.

Читайте в воскресенье, 1 декабря, авторскую аналитику «Так кто же убил Кирова?», в которой наш автор разобрался, кем же был Сергей Киров.

Следите за авторскими публикациями на «Фразе»!

Ранее Товарищ Краснов писал для «Фразы» о том, что такое Косыгинская реформа.

Тэги: Иосиф Сталин, убийство, СССР, история, Сергей Киров

Комментарии

Статьи

30.11.19 09:30

Сериал «Самый громкий голос»: политика и секс

Автор: Анастасия Лях

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
29.11.19 15:45

«Динамо» в Швеции: что это было?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинские соросята: Шкрум, Нефедов, Юрчишин и все-все-все
29.11.19 18:50

Украинские соросята: Шкрум, Нефедов, Юрчишин и все-все-все

Автор: Соросята

Выбор редакции
«Динамо» в Швеции: что это было?
«Динамо» в Швеции: что это было?
«Динамо» в Швеции: что это было?
«Динамо» в Швеции: что это было?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 29 ноября 2019 года

Главные новости за 29 ноября 2019 года
29.11.19 19:00
1718
Последние новости
30.11.19 09:00

Молодой киевский художник представил серию необычных открыток
30.11.19 08:31

Кто убил Сергея Кирова? Читайте авторскую аналитику на «Фразе»
29.11.19 21:15

Ученые установили причину хронической усталости
29.11.19 20:39

В Лондоне произошел кровавый теракт на мосту. Копы в долгу не остались
29.11.19 20:36

Ермак и Комарницкий сажают коррупционера Тация на архитектурные потоки Киева, – СМИ
29.11.19 20:07

Жеребьевка Евро-2020 для сборной Украины: читайте эксклюзивный анализ на «Фразе»
29.11.19 20:04

Под Киевом селянин напал с ножом на полицейского
Фото и Видео
Молодой киевский художник представил серию необычных открыток
Молодой киевский художник представил серию необычных открыток
Молодой киевский художник представил серию необычных открыток
Молодой киевский художник представил серию необычных открыток
В Лондоне произошел кровавый теракт на мосту. Копы в долгу не остались
В Лондоне произошел кровавый теракт на мосту. Копы в долгу не остались
На Одессщине трое копов забрали мужчину с работы в участок и избили его
На Одессщине трое копов забрали мужчину с работы в участок и избили его
В Запорожье на остановке подрались водители маршруток. Разнимать их пришлось пассажирам
В Запорожье на остановке подрались водители маршруток. Разнимать их пришлось пассажирам
Меркель упала на конференции в Берлине. Момент падения попал на видео
Меркель упала на конференции в Берлине. Момент падения попал на видео
Украинские военные испытали новую «морскую» ракету, созданную в Киеве
Украинские военные испытали новую «морскую» ракету, созданную в Киеве
В киевской маршрутке пассажиры спасаются от дождя с помощью зонтов
В киевской маршрутке пассажиры спасаются от дождя с помощью зонтов
Землетрясение в Албании: спасатели продолжают находить трупы людей
Землетрясение в Албании: спасатели продолжают находить трупы людей
В Кропивницком старушка лишилась пальца после поездки в маршрутке
В Кропивницком старушка лишилась пальца после поездки в маршрутке
В Днепре умер вор-домушник, внезапно встретившись с хозяином квартиры
В Днепре умер вор-домушник, внезапно встретившись с хозяином квартиры
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.