Жеребьевка Евро-2020 для сборной Украины: читайте эксклюзивный анализ на «Фразе»

Уже в субботу, 30 ноября, в Бухаресте состоится жеребьевка чемпионата Европы 2020 года. Как выяснили журналисты «Фразы», своих соперников узнает и сборная Украины.

Уже сейчас известно, что команда Андрея Шевченко попала в группу С с голландцами.

Завтра же мы узнаем еще двух соперников нашей команды.

В воскресенье же, 1 декабря, на «Фразе» вас ждет детальный анализ жеребьевки для сборной Украины от нашего колумниста, заместителя главного редактора журнала «Футбол», комментатора телеканалов «Спорт 1» и «Спорт 2» Андрея Шахова, который разберет шансы наших ребят.

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