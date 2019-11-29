Главные новости за 29 ноября 2019 года

Синоптики рассказали, когда в Украине пойдет снег. Уже со следующей недели, 2-3 декабря, по Украине пойдет снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

В черниговской школе гепатитом заболели 34 человека. Большинство – дети. В Черниговской общеобразовательной школе № 7 гепатитом заболело 34 человека, в том числе 27 детей. Об этом сообщили в пресс-службе государственного учреждения «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

В Днепре возле школы нашли трупы бомжей. Ночью в Днепре возле 25-й школы нашли трупы двух бомжей. Их тела обнаружили бездомные в заброшенной постройке.

Эксперты считают, что «Динамо» уверенно выиграет свой решающий матч в Лиге Европы. Поражением в Швеции киевское «Динамо» усложнило себе жизнь в групповом раунде Лиги Европы. Теперь нашей команде, чтобы выйти в плей-офф турнира, нужно побеждать в решающем поединке против «Лугано».

Цены на кофе в мире резко выросли из-за засухи. В мире резко подорожал кофе. Лишь за последние недели они поднялись примерно на четверть.

Землетрясение в Албании: спасатели продолжают находить трупы людей. В Албании продолжает расти число жертв землетрясения. Спасатели находят под завалами зданий трупы людей.