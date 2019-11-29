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В Церкви рассказали, к каким последствиям может привести переименование УПЦ

В Церкви рассказали, к каким последствиям может привести переименование УПЦ

Религиозная организация сама выбирает себе название, никто не может заставить ее назваться по-другому, потому требовать переименования Украинской Православной Церкви антиконституционно. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич.

Полный текст интервью опубликован на сайте интернет-издания «Апостроф».

«За попытками переименования стоят очень некрасивые, по сути, рейдерские намерения ПЦУ. Почему? Потому что они хотят забрать наше название как УПЦ. После создания ПЦУ они умышленно зарегистрировались с почти подобным названием „Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православная Церковь Украины)“ И это при том, что в Томосе они не называются УПЦ, а именно ПЦУ, или еще „Святейшая Церковь Украины“. То есть, налицо противоречие. И это они сделали в надежде, что нас переименуют, и они смогут забрать наше имя, а затем и храмы. Они и в СМИ пытаются часто называть себя не ПЦУ, а именно УПЦ, вводя в заблуждение людей. То есть это чистой воды рейдерство, которое в перспективе вновь приведет к конфликтам», — объяснил Николай Данилевич.

По словам замглавы ОВЦС УПЦ, усугубление религиозных проблем в Украине не является правильным внутри страны, которая нуждается в мире, особенно в тот период, когда Президент пытается решить проблему вооруженного конфликта на Востоке.

«Мы хотим сшивать страну, а такие вещи как переименование Церкви, являющиеся рудиментом идеологии предыдущей власти, только вредят этому. Мы же понимаем, как это будет действовать в общественном сознании: Россия — враг, значит, Русская Церковь — также враг, значит все те, кто связан с Русской церковью, также враги. Мы фактически себе искусственно формируем врагов внутри страны. Ведь к УПЦ относятся сами украинцы, граждане Украины, а не завезенные россияне, как это иногда можно прочитать в пропагандистских СМИ», — подчеркнул Николай Данилевич.

По мнению спикера УПЦ, действия по переименованию Церкви являются политически инициированными, неконституционными и противоречат стратегической линии Президента по мирному урегулированию ситуации в Украине.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ООН правозащитник поднял тему закона о принудительном переименовании УПЦ.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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