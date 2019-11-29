В Кипрской Церкви заявили, что признание ПЦУ Фанаром неканонично и усугубляет раскол

Вселенскому Православию грозит раскол после признания неканонической Православной Церкви Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор во время своего выступления 28 ноября на международной конференции «Монашество и современный мир» в Никосии на Кипре.

Об этом сообщает греческий ресурс Romfea.gr.

«Трагедия раскола любимой во Христе братии грозит расколоть тело единой Святой Соборной и Апостольской Церкви Христовой. Мы переживаем сегодня события, которые, к сожалению, напоминают канун большого раскола 1054 года, который разделил Вселенское христианство на западных католиков и восточных православных. Раскол грозит Вселенскому Православию после присоединения Предстоятелей Александрийской и Элладской Церквей к решению Вселенского Патриарха», — отметил митрополит Никифор, комментируя решение Патриарха Варфоломея предоставить автокефалию ПЦУ и признания ее некоторыми Поместными Церквями.

По словам митрополита, никому не позволительно оставаться равнодушным к церковному кризису в мировом православии.

«Мы все должны перевести наше пассивное беспокойство в активную ответственность. Мы должны в молитве призывать милость Божию и просвещение Святого Духа, с тем, чтобы Предстоятели Поместных Православных Церквей, прислушались к голосу Господа, победили неразрешенный эгоизм, навязчивые идеи и манию власти и начали братский всеправославный диалог, направленный на преодоление настоящего кризиса, что угрожает единству Православия», — сказал кипрский иерарх.

Митрополит Никифор подчеркнул, что реализация принципа соборности посредством Всеправославного диалога поможет найти выход из кризиса, в котором находится Церковь.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Греции неизвестные напали на митрополию, которую возглавляет архиерей, выступивший против ПЦУ.