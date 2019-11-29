В Словакии погибли альпинисты из Украины

В Словакии в Высоких Татрах произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», в четверг, 28 ноября, тут погибли альпинисты из Украины.

Как передает клуб «Вертикаль», в горах погибли Владимир Михалко, который был инструктором, и молодая девушка Ирина Скрылев.

Сообщается, что они погибли «в результате нечастного случая при спуске».

Их тела нашли местные спасатели.

Как писала «Фраза», в Гималаях альпинисты нашли следы «снежного человека».

Ранее после таяния снегов со склонов Эвереста собрали 11 тонн мусора и четыре трупа.