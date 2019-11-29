Цены на кофе в мире резко выросли из-за засухи

В мире резко подорожал кофе. Как выяснили журналисты «Фразы», лишь за последние недели они поднялись примерно на четверть.

Как пишет The Wall Street Journal, это связано со снижением производства в Латинской Америке, где наблюдается засуха. В частности, сухая погода обрушилась на Гондурас, Бразилию и Перу.

При этом в сети бирж и клиринговых палат Intercontinental Exchange цена фьючерсов выросла с 0,93 до 1,173 доллара за фунт кофе.

Отмечается, что в последнее время резко сократились запасы кофе крупнейших мировых поставщиков.

Как писала «Фраза», ученые выяснили, кому нельзя пить кофе.

Были названы продукты, помогающие похудеть.