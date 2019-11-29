Эксперты считают, что «Динамо» уверенно выиграет свой решающий матч в Лиге Европы

Поражением в Швеции киевское «Динамо» усложнило себе жизнь в групповом раунде Лиги Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», теперь нашей команде, чтобы выйти в плей-офф турнира, нужно побеждать в решающем поединке против «Лугано».

Киевляне принимают швейцарцев 12 декабря.

Как считают букмекеры авторитетной британской конторы William Hill, в ключевом для себя поединке динамовцы одержат победу.

Ставки на победу «Динамо» принимают как 1,24 к 1, на ничью ставят 5,25 к 1, а победа гостей оценивается с вероятностью 15 к 1. Самым вероятным исходом встречи называют победу киевлян со счетом 2-0 (4,8 к 1).

Напомним, что перед последним туром ситуация в нашей группе выглядит следующим образом. В параллельном матче «Копенгаген» примет «Мальме».

Как писала «Фраза», «Динамо» опозорилось в Швеции, «Александрия» не сумела противостоять немецким «волкам».