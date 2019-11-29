В Киеве извращенец изнасиловал 10-летнюю школьницу, познакомившись с ней в соцсети

В Киеве 41-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю школьницу после того, как познакомился с ней в социальной сети. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, после виртуального знакомства с девочкой извращенец начал ей присылать сообщения сексуального характера и свои обнаженные фотографии.

Позже они договорились о реальной встрече. Встретившись со своей жертвой, педофил отвел ее в заброшенное недостроенное здание и изнасиловал.

Личность извращенца была довольно быстро установлена, его задержали. Мужчине уже сообщили о подозрении. Пока что по ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Устанавливается его причастность к совершению других преступлений.

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