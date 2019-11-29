Умерла старейшая жительница США

В Нью-Йорке умерла самая старая жительница США Алелия Мерфи. Как выяснили журналисты «Фразы», ей было 114 лет и 140 дней.

Как передают американские СМИ, об этом сообщает Группа геронтологических исследований.

Алелия Мерфи родилась в 1905 году в штате Северная Каролина, а в 1926 году она переехала в нью-йоркский район Гарлем, где и жила все время.

Сейчас самым старым гражданином США является жительница Северной Каролины Хестер Форд, которой 114 лет и 105 дней.

Как писала «Фраза», умерла самая старая жительница Европы.