В черниговской школе гепатитом заболели 34 человека. Большинство – дети

В Черниговской общеобразовательной школе № 7 гепатитом заболело 34 человека, в том числе 27 детей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе государственного учреждения «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

Как отметили в ведомстве, больным поставили диагноз вирусный гепатит А средней тяжести, который подтвердили лабораторно.

У 31 больного диагноз подтвержден иммунологически. Изначально был госпитализирован 31 больной. По состоянию на 26 ноября из стационара были выписаны 25 человек.

Как сообщала «Фраза», в октябре в Чернигове была зафиксирована вспышка гепатита А у учащихся местной школы № 7.

Напомним, по данным президента Всемирного альянса по борьбе с гепатитом Чарльза Гора, этот вирус на сегодняшний день является самым опасным на Земле и убивает больше людей, чем ВИЧ, малярия и туберкулез.

Летом 2019 года специалист по исследованию гепатита Всемирной организации здравоохранения Марк Балтрейс заявил, что во всем мире гепатитом В заражены не менее 257 миллионов человек. Еще как минимум 71 млн человек заражены гепатитом С. По его мнению, это может привести к гибели 4,5 млн людей в течение ближайших десяти лет.